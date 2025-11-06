Tribunal de Cuentas eleva al menos un 60 % el coste de la reforma de Macron para el Louvre

París, 6 nov (EFE).- El Tribunal de Cuentas de Francia elevó en al menos un 60 % el coste estimado del plan de ampliación y remodelación del Louvre, anunciado a inicios de 2025 por el presidente francés, Emmanuel Macron, hasta los 1.150 millones de euros, frente a los 700 y 800 estimados.

«Ese proyecto no está completamente financiado», indicó el presidente del Tribunal, Pierre Moscovici, quien compareció ante la prensa para presentar un informe sobre la situación financiera del Louvre, semanas más tarde del robo de joyas de la Corona francesa por el que hay cuatro inculpados, sin que se hayan hallado aún los objetos sustraídos.

El plan para el Louvre, que prevé estar listo en 2031, tiene como grandes ejes la construcción de una nueva entrada por el este del establecimiento, para descongestionar así el acceso por la pirámide de cristal al museo, el más visitado del mundo.

Además, prevé una sala separada para exhibir La Gioconda. EFE

