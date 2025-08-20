Tribunal de Perú anula fallo judicial que permitía a Binacional seguir en primera división

Lima, 19 ago (EFE).- Un tribunal de Perú revocó este martes una decisión judicial y una medida cautelar que le permitía al Binacional disputar la primera división de Perú este año, aunque el equipo originario de la localidad de Desaguadero, en la frontera con Bolivia, afirmó que el nuevo fallo «no es firme».

En un comunicado, el Binacional afirmó que la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la región Puno, en el sur de Perú, se encuentra «aún pendiente de poder ser impugnada» mediante un recurso de agravio constitucional para recurrir ante el Tribunal Constitucional de Perú (TC).

Es decir, «a la fecha dicho pronunciamiento no es eficaz», remarcó Binacional en su cuenta de la red social X.

Añadió que creen, por múltiples razones, que «dicha sentencia debe ser dejada sin efecto», razón por la cual seguirán defendiendo en paralelo sus derechos ante el órgano supremo de la constitucionalidad.

En tal sentido, el ‘Poderoso del Sur’, campeón de la Liga 1 de Perú en el 2019, exhortó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a «respetar los plazos y normas de orden público de obligatoria observancia».

En diciembre del año pasado, un fallo judicial le dio la razón a Binacional en un reclamo contra la FPF sobre las sanciones que correspondían al Sport Boys en la temporada del 2022, y que perjudicó al equipo de Puno.

Así, Binacional fue restituido automáticamente en la primera división de Perú para disputar la temporada de 2025 después de que hubiese descendido en 2023.

Con la nueva decisión judicial, Binacional puede quedar apartado del torneo Clausura de la Liga 1, que ya había jugado su sexta jornada, y anularse los partidos disputados hasta el momento, con la correspondiente pérdida de puntos para los equipos que lo enfrentaron. EFE

