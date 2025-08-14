The Swiss voice in the world since 1935

Trump abre la puerta a que líderes europeos participen en una cumbre con Putin y Zelenski

Washington, 14 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este jueves la puerta a que algunos líderes europeos participen en una futura cumbre con los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, después del encuentro que mantendrá con el ruso en Alaska.

«Nos reuniremos con el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo, y quizás traigamos a algunos líderes europeos, o quizás no. No lo sé», explicó ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. EFE

