Trump afirma que Xi le dijo que Jimmy Lai ha sido «su peor pesadilla»

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Washington, 15 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes en una entrevista que su homólogo chino, Xi Jinping, le dijo que el magnate hongkonés de los medios Jimmy Lai, actualmente encarcelado por violar la Ley de Seguridad Nacional, ha sido «su peor pesadilla» y añadió que no se siente optimista con respecto a su pronta liberación.

«Debo decir que saqué a colación el tema de Jimmy Lai, y diría que la respuesta no fue positiva. Él (Xi) comentó que Jimmy ha sido, en cierto modo, su peor pesadilla», explicó Trump en una entrevista concedida a la cadena Fox News durante su viaje de dos días a Pekín, durante el cual se reunió con Xi.

«Se extendió bastante al respecto, y yo le dije ‘agradecería que lo pusiera en libertad. Ya ha envejecido y, probablemente, no se sienta demasiado bien’. Sería un buen gesto; sin embargo, no me sentí optimista al respecto. Tengo que serle sincero en cuanto a ese punto», añadió el republicano.

Antes de viajar a China, el presidente estadounidense había avanzado que trataría durante la visita la posible liberación de Lai, que tiene 78 años y cuya salud se ha agravado desde que fue encerrado en un centro de máxima seguridad en agosto de 2020.

«Volví a mencionar a Jimmy Lai por segunda vez, y me gustaría poder decirles que lo traeré de regreso a bordo del Air Force One, pero eso no sucederá», aseveró el magnate neoyorquino.

El de Lai, crítico con el Gobierno chino y fundador del diario Apple Daily, es el caso más emblemático que ha llegado a los tribunales de la excolonia desde que está vigente la Ley de Seguridad Nacional.

El Tribunal Superior de Hong Kong le condenó en febrero a 20 años de prisión -aunque enfrentaba una pena máxima de cadena perpetua- por los delitos de conspiración para coludir con potencias foráneas y conspiración para difundir publicaciones sediciosas.

Por otra parte, Trump dijo tener expectativas positivas con respecto a la posible liberación de Ezra Jin, el pastor de una iglesia protestante china que lleva siete meses detenido en una prisión del país asiático.

«Sí que me sentí optimista, en cambio, respecto al segundo caso que ahora está bajo consideración: el del pastor», explicó Trump con respecto a Jin, cuya mujer e hijos -que tienen pasaporte estadounidense- viven en EE.UU. EFE

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