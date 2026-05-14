Trump afirma que Xi le ofreció «ayuda» con Irán durante su reunión en Pekín

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Washington, 14 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su homólogo chino, Xi Jinping, le ofreció «ayuda» con la guerra de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz durante la reunión que mantuvieron en Pekín.

«Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo. Me dijo: ‘Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo'», explicó Trump en una entrevista con la cadena Fox News desde China. EFE

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