Trump amenaza con demandar a California para detener el nuevo mapa electoral demócrata

3 minutos

Los Ángeles, 25 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que buscará en los tribunales judiciales frenar la redistribución de distritos electorales en California, con la que el estado ayudaría al Partido Demócrata a obtener cinco escaños más en la Cámara de Representantes en 2026 y contrarrestar los esfuerzos republicanos para retener la mayoría.

“Creo que presentaré una demanda muy pronto, y creo que tendremos mucho éxito”, dijo el mandatario en una rueda de prensa en el Despacho Oval.

La iniciativa de California responde a otra campaña lanzada por el propio Trump en el estado de Texas, que ha aprobado provisionalmente un nuevo mapa electoral que haría sumar al menos cinco escaños a los republicanos en las elecciones de medio mandato, previstas para noviembre de 2026.

Al redibujar los distritos electorales a su favor, la mayoría republicana en Texas busca facilitar que su partido retenga la Cámara Baja en esas elecciones legislativas, que casi siempre favorecen al partido que no ostenta el poder en la Casa Blanca.

Ante esa medida, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, firmó el pasado jueves la Ley de Respuesta al Fraude Electoral en California, que autoriza a convocar elecciones especiales el próximo 4 de noviembre para que los votantes aprueben los nuevos mapas que favorecen a los demócratas.

Trump planea pedir al Departamento de Justicia que inicie la batalla legal contra el estado más poblado del país, pero no ahondó sobre la base legal de su posible demanda al estado, que a diferencia de Texas ha convocado a los votantes para aprobar la redistribución de distritos.

En California, los demócratas necesitan recurrir a las urnas porque desde 2010 la responsabilidad de los mapas congresionales está bajo la jurisdicción de la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos de California (CCRC), una entidad independiente que utiliza los nuevos datos del censo para redefinir los límites de los distritos del Congreso, entre otras instituciones.

El objetivo de Newsom y el congreso estatal es pedir a los votantes que aprueben los nuevos distritos para las elecciones de 2026, 2028 y 2030; y después regresar al modelo que ha sido calificado como un ejemplo por no ser partidista.

El presidente ha celebrado, en cambio, el caso de Texas y otros estados republicanos que han pensado en adelantar la redistribución de distritos, que generalmente se realizan cada 10 años, después de los resultados del censo.

La mejor oportunidad de los demócratas para contrarrestar los rediseños republicanos en Texas está en California, un estado predominantemente demócrata que tiene el mayor número de distritos congresionales del país, con 52. EFE

