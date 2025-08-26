The Swiss voice in the world since 1935

Trump amenaza con imponer aranceles y limitar chips a países que no quiten tasas digitales

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 25 ago (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este lunes con imponer aranceles adicionales y limitar sus exportaciones de chips a los países que no eliminen sus tasas digitales, que considera que perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses.

En Truth Social, Trump advirtió a «los países con tasas, legislación, normas o regulaciones digitales» de que, si no las eliminan, impondrá «aranceles adicionales sustanciales» a sus exportaciones a EE.UU. y establecerá «restricciones a las exportaciones» de la «tecnología y chips» de EE.UU. EFE

nqs/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
32 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR