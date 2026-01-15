Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si siguen ataques contra ICE

1 minuto

Washington, 15 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este jueves con invocar la Ley de Insurrección en Minnesota si las autoridades demócratas de ese estado no ponen fin a los ataques de «agitadores profesionales» contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

«Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la Ley de Insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo», escribió Trump en su red Truth Social. EFE

