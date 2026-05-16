Trump arremete contra senador republicano que quiso condenarlo en juicio político en 2021

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Washington, 16 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este sábado contra el senador republicano Bill Cassidy, que quiso condenarlo en el segundo juicio político al mandatario por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, y que ahora aspira a ser reelegido en las primarias de su partido en Luisiana.

«El senador Bill Cassidy, de Luisiana, es un desastre desleal. Toda su campaña pasada para el Senado giró en torno a Trump, a cómo él estaba conmigo incondicionalmente; y luego, tras ganar, dio media vuelta y votó para someterme a juicio político por algo que ahora ha demostrado ser una total ‘mierda'», escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump no escatimó insultos en su texto ya que añadió que «él lo sabía en aquel momento, pero no le importó. Bill Cassidy es un tipejo despreciable, un tipo terrible que es malo para Luisiana. Ahora va a recibir una paliza —con suerte— en la gran elección de hoy, ¡¡¡a manos de dos personas estupendas!!!».

Este sábado se celebran las primarias republicanas en Luisiana y el presidente no ha dudado en entrar en la contienda y ponerse del lado de Julia Letlow, a la que animó a presentarse para retar a Cassidy.

«Voten hoy por Julia L. Es una ganadora que nunca los defraudará. Amo a Luisiana; la gané las tres veces y obtuve la mayor cantidad de votos de su historia, con gran diferencia (¡¡¡Un récord!!!), a pesar de su importante y ‘legendario’ pasado político. La elección es hoy: ¡¡¡por favor, salgan a votar!!», concluyó.

Las primarias republicanas que se están celebrando en todos los estados se convierten en un termómetro sobre el apoyo de las bases del partido a las políticas de Trump.

El presidente se está implicando activamente en estas elecciones a favor de algunos candidatos y mostrando su rechazo a otros, en un claro ejercicio de ajuste de cuentas político.

Al caso de Cassidy en Luisiana, se suma el de Thomas Massie en Kentucky.

Massie, muy conocido por votar en bastantes ocasiones en contra del sentido marcado por la Casa Blanca, se juega en las primarias de este martes su reelección y ya ha recibido las críticas de Trump que, en un mitin en Kentucky el pasado mes de marzo, le consideró un «desastre para nuestro partido». EFE

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