Trump califica su visita a China de «muy exitosa e inolvidable», según Pekín

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Pekín, 15 may (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que su visita de Estado a China ha sido «muy exitosa» e «inolvidable», durante una reunión en formato reducido con su homólogo chino, Xi Jinping, en Zhongnanhai, residencia de la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante).

Trump aseguró que ambas partes alcanzaron «una serie de consensos importantes», lograron «múltiples acuerdos» y resolvieron «no pocos problemas», algo que consideró beneficioso para los dos países y para el mundo, de acuerdo con la agencia estatal Xinhua.

Xi, por su parte, calificó la visita de «histórica» y «emblemática». EFE

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