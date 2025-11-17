Trump cambia de opinión y respalda la publicación de archivos de Epstein

El presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó el domingo una votación en la Cámara de Representantes para divulgar más archivos vinculados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de haberse opuesto inicialmente a la medida.

El caso Epstein divide al habitualmente leal Partido Republicano y ha alejado a Trump de algunos de sus aliados dentro de su movimiento «Make America Great Again» (MAGA).

La Cámara de Representantes debe examinar esta semana una propuesta de ley que obligaría al Departamento de Justicia a publicar todo el expediente del acaudalado financiero neoyorquino, muerto en prisión antes de su juicio.

Algunos críticos acusaban al presidente de querer impedir la votación para ocultar elementos que lo implicarían en este caso, algo que él desmiente.

«Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Epstein era un magnate y delincuente sexual convicto que se suicidó en su celda en agosto de 2019.

Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, reclaman ahora que se publique todo el dosier tras la aparición de correos electrónicos de Epstein sobre Trump.

En estos documentos, surgidos el jueves, el desprestigiado financiero sugería que Trump «sabía sobre las chicas» y pasó horas con una de las víctimas en su casa.

El magnate republicano, que el viernes acusó a los demócratas de impulsar el «engaño de Epstein», lamentó este domingo que algunos legisladores de su partido respaldaran la iniciativa de la oposición.

«Algunos ‘miembros’ del Partido Republicano están siendo ‘usados’, y no podemos permitir que eso suceda», dijo Trump en su publicación.

«¡La Comisión de Supervisión de la Cámara puede tener todo lo que le corresponde legalmente, ME DA IGUAL!», afirmó el presidente.

– Correos electrónicos –

Según las autoridades, Epstein murió en 2019 por suicidio mientras esperaba juicio en prisión por supuesta trata de menores con fines de explotación sexual. Su socia, Ghislaine Maxwell, cumple una condena de 20 años de prisión por el mismo delito.

Epstein, con Maxwell como reclutadora, hacía venir a menores a sus residencias, especialmente en Nueva York y Florida.

Las víctimas sobrevivientes de Epstein enviaron una carta el viernes a los legisladores estadounidenses instándolos a publicar esos archivos.

«Aquí no hay términos medios. No hay lugar para esconderse detrás de la afiliación partidaria», se lee en el documento.

El FBI y el Departamento de Justicia anunciaron hace meses que tras una investigación interna, no podía publicarse más material sin comprometer a testigos clave durante el juicio que condenó a Epstein.

Sobre los mensajes de correo revelados, demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara dijeron que los mensajes «plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los horribles crímenes de Epstein».

En los correos electrónicos también hay intercambios con Larry Summers, exasesor económico de Barack Obama y quien presidió la prestigiosa universidad de Harvard. Además revelaron que el expresidente demócrata Bill Clinton frecuentó al financiero neoyorquino en las décadas de 1990 y 2000.

Trump exigió a la Fiscal General Pam Bondi y al FBI que investiguen los vínculos de Epstein con Clinton y Summers.

Una parte de los estadounidenses y figuras de la derecha y de la izquierda creen que Epstein fue asesinado para evitar que implicara en el escándalo a personalidades destacadas.

