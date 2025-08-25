Trump carga contra el alcalde de Chicago tras negarse a que despliegue la Guardia Nacional

Washington, 25 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este lunes contra el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, después de que éste se negara a que el mandatario despliegue a la Guardia Nacional en su ciudad, como ha hecho en Washington y en Los Ángeles.

«El incompetente alcalde de Chicago acaba de declarar que, en Washington, donde el crimen se ha reducido casi a cero, no ha habido asesinatos en 9 días, algo que no ocurría desde hace años, y que la gente vuelve a estar segura; solo nueve personas han sido arrestadas. Eso es incorrecto», escribió Trump en su red social Truth Social.

Alegó que «cientos de delincuentes han sido detenidos, capturados y arrestados, y se les han confiscado sus armas».

El mensaje del mandatario responde a unas declaraciones de Johnson de este domingo, en las que le acusaba de haber destinado «cientos de millones de dólares» para solo detener «a nueve personas».

«El presidente ha gastado cientos de millones de dólares, ¿para qué? ¿Arrestar a nueve personas en D.C.? Eso demuestra claramente que no tiene el nivel de conciencia necesario para entender lo que se necesita para gobernar ciudades, y mucho menos todo un país», aseguró Johnson en declaraciones a la cadena estadounidense MSNBC.

El alcalde demócrata fue entrevistado después de que, el viernes, Trump adelantara que no descarta extender a Chicago el operativo que ha desplegado en la capital.

«La ciudad de Chicago no necesita estar en una situación de ocupación militar», aseguró el alcalde.

Según avanzó en exclusiva The Washington Post, el Pentágono habría estado preparando durante semanas el despliegue militar en esa ciudad de Illinois, que es la tercera más poblada del país.

El Departamento de Defensa estaría preparado para activar a «unos cuantos miles de miembros de la Guardia Nacional» este septiembre para, supuestamente, combatir el crimen y detener a personas sin hogar e inmigrantes indocumentados, como están haciendo en Washington.

«El presidente no tiene la autoridad constitucional ni legal para federalizar la Guardia Nacional aquí en Illinois. Sería, una vez más, una clara y flagrante violación de la Constitución y las leyes federales», aseguró el alcalde opositor.

Tanto Washington como Los Ángeles, Chicago o San Francisco son ‘ciudades santuario’, que limitan su colaboración con las autoridades federales para aplicar las leyes migratorias y proteger así a los inmigrantes indocumentados de la deportación.

Otras ciudades de estados republicanos, como Memphis, en el estado de Tennessee; St. Louis, en Misuri; o Detroit, en Michigan; hay datos de criminalidad superiores, pero Trump no las ha mencionado. EFE

