Trump carga contra los demócratas al cumplirse el cierre gubernamental más largo de la historia

Estados Unidos entró este miércoles en el 36º día de cierre gubernamental, el más largo de la historia, un récord que el presidente Donald Trump achacó a los demócratas «kamikazes».

El llamado «shutdown» superó la marca anterior de 2019, precisamente durante el primer período en la Casa Blanca del magnate republicano.

Y el récord llegó un día después de las victorias demócratas en elecciones en Nueva York, Virginia, California y Nueva Jersey, una inyección de oxígeno para el partido opositor tras nueve meses de arrolladoras políticas republicanas.

«Creo que estos tipos son kamikazes. Derribarán al país si tienen que hacerlo», dijo Trump en un desayuno de trabajo en la Casa Blanca.

«Estamos en medio de un cierre gubernamental desastroso creado por los demócratas», acusó.

En las últimas seis semanas, la parálisis presupuestaria por falta de acuerdo entre los dos partidos en el Congreso ha dejado a unos 1,4 millones de empleados del sector público sin cobrar su sueldo. Los que cumplen tareas «esenciales», como los controladores aéreos o las fuerzas de seguridad, han debido seguir trabajando sin pago.

En los aeropuertos, la situación se está volviendo cada vez más crítica. El secretario de Transporte, Sean Duffy, alertó que podría verse obligado a cerrar parcialmente el espacio aéreo ante la falta de personal.

«En una semana a partir de hoy, demócratas, verán un caos masivo… verán retrasos masivos en los vuelos», advirtió el ministro.

Los programas de asistencia social también se han visto afectados.

La justicia federal conminó al gobierno a distribuir las ayudas, después de que Trump sugiriera que podría no harcelo.

«Los beneficiarios de la ayuda deben entender que se necesitará tiempo para recibir este dinero, porque los demócratas han puesto al gobierno en una posición insostenible», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

– Exigencias –

El gobierno ha estado parcialmente paralizado desde que el Congreso no logró aprobar un proyecto de ley para mantener financiados los departamentos y agencias federales después del 1 de octubre, cuando comenzó el nuevo año fiscal.

Los republicanos, que disponen de mayorías muy estrechas en ambas cámaras, quieren que cinco senadores demócratas secunden su resolución legislativa para mantener el financiamiento hasta finales de noviembre, mientras discuten los temas presupuestarios de fondo.

Pero el Partido Demócrata, que ve con alarma cómo Trump utiliza todo el poder a su alcance para imponer su agenda, muestra un frente unido.

Su exigencia es que todas las propuestas de salud de las reformas republicanas sea frenado en seco y que sea discutido de nuevo, desde cero, lo que significa desmantelar buena parte de una gigantesca ley que Trump logró aprobar hace menos de seis meses.

– Señales tras bastidores –

Aunque los líderes de ambos lados han mostrado poco interés en comprometerse, ha habido señales de negociación entre los moderados.

Un grupo bipartidista separado de cuatro miembros centristas de la Cámara de Representantes presentó el lunes un marco de compromiso para reducir los costos del seguro médico.

Los demócratas creen que los millones de estadounidenses que ven cómo se disparan las primas al inscribirse en programas de seguro médico para el próximo año presionarán a los republicanos para buscar un compromiso.

Pero Trump se ha mantenido firme en su negativa a negociar, diciendo en una entrevista transmitida por CBS News el domingo que no se dejaría «extorsionar».

Trump exigió este miércoles a los republicanos que utilicen el «arma nuclear» legislativa: eliminar la barrera mínima de 60 votos en el Senado, lo que se conoce como el filibusterismo, para pasar por encima de la oposición demócrata.

«¡Republicanos, acaben con el filibusterismo! ¡Vuelvan a aprobar legislación y reformas electorales!», clamó en su plataforma Truth Social.

Acabar con el filibusterismo es un arma de doble filo: el umbral de 60 votos en el Senado fue fijado precisamente por los demócratas en 2013 para impedir el obstruccionismo de los republicanos.

Si el Congreso volviera a sacarlo, los demócratas podrían verse tentados en el futuro a utilizarlo para intentar, por ejemplo, que Puerto Rico o Washington adquieran rango de estado en la Unión.

La idea de Trump fue acogida con reservas por los líderes del partido. «No tenemos los votos», dijo a periodistas el lunes el republicano John Thune, líder de la mayoría en el Senado.

