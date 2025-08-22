Trump celebra la retirada de aranceles punitivos de Canadá: «Me parece algo positivo»
(Corrige declaración de Trump)
Washington, 22 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes la decisión del Gobierno canadiense de eliminar algunos aranceles punitivos que había impuesto a Washington como parte de la guerra comercial desatada por el estadounidense.
«Canadá va a eliminar algunos aranceles de represalia. Está quitando sus aranceles, lo cual me pareció algo positivo», dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este viernes que a partir del próximo 1 de septiembre, Canadá dejará de aplicar los aranceles punitivos a Estados Unidos para facilitar un acuerdo comercial con Trump.
Se aplicará «a los bienes estadounidenses específicamente cubiertos por el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá», explicó Carney.
Ambos mandatarios mantuvieron una llamada telefónica este jueves en la que hablaron sobre política comercial y sobre cómo reforzar su liderazgo para «apoyar una paz y seguridad duraderas en Ucrania y Europa».
«Vamos a tener otra llamada pronto. Tuvimos una muy buena llamada», dijo Trump al respecto hoy.
Según explicó, él está «luchando por Estados Unidos»: «Canadá y México se han llevado mucho de nuestro negocio durante los últimos 25 o 30 años», aseguró.
«Estamos trabajando en algo, queremos ser muy buenos con Canadá. Me cae muy bien Carney. Creo que es una buena persona, y tuvimos una muy buena charla ayer, así que creo que irá bien», añadió.
El pasado 1 de agosto, Trump ordenó aplicar aranceles del 35 % a los productos canadienses no incluidos en el T-MEC. EFE
