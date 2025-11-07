Trump concede a su aliado húngaro Orban una exención para que compre petróleo ruso

El presidente estadounidense, Donald Trump, otorgó a Hungría una exención de las sanciones relacionadas con el petróleo ruso, tras recibir este viernes en la Casa Blanca al primer ministro Viktor Orban, uno de sus principales aliados internacionales.

«Estados Unidos ha concedido a Hungría una exención total e ilimitada de las sanciones sobre el petróleo y el gas. Estamos agradecidos por esta decisión, que garantiza la seguridad energética de Hungría», declaró tras el encuentro el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Peter Szijarto, en la red X.

Trump lo había sugerido antes, al recibir a Orban ante los periodistas en la Casa Blanca.

«Es muy difícil para él [Orban] obtener petróleo y gas de otras regiones. Como saben, no tienen acceso al mar», dijo el presidente estadounidense.

Orban fue fiel aliado de Trump desde que éste arrancó su primera campaña presidencial para la Casa Blanca, en 2016.

El mes pasado, Estados Unidos impuso sanciones a los dos mayores productores de petróleo rusos, Rosneft y Lukoil, ante la negativa de Moscú de poner fin a la guerra en Ucrania.

Y exigió a países como Hungría que «se desenganchen» de las fuentes de energía rusas.

– «Respetar» a Hungría –

Sin embargo, esta nación de Europa Central depende fuertemente del petróleo ruso. Las sanciones estadounidenses potencialmente ponen en peligro a Orban a pocos meses de las elecciones legislativas, que el nacionalista, en el poder desde 2010, no está seguro de ganar, según las encuestas.

«Lo apoyo. Ha hecho un trabajo fantástico», dijo Trump ante los periodistas.

El líder húngaro había visitado tres veces el año pasado a Trump, cada vez en su residencia Mar-a-Lago, en Florida, dos de ellas antes de la reelección del magnate.

Los dos hombres expusieron nuevamente sus afinidades ideológicas el viernes.

Trump instó a la Unión Europea (UE) a «respetar» a Hungría y a su primer ministro, quien se quejó de las sanciones financieras impuestas por la UE a Budapest debido a sus políticas migratorias.

«Deberían respetar a Hungría y respetar a este líder de manera muy, muy clara, porque ha tenido razón sobre la inmigración», afirmó Trump, considerando que los europeos podrían «inspirarse» en su invitado.

«Vas a algunos de los países, ahora son irreconocibles debido a lo que han hecho. Y Hungría es muy reconocible», aseguró.

El presidente estadounidense también ha implementado una política antiinmigración contundente desde su regreso a la Casa Blanca en enero.

Por su parte, Orban llamó a iniciar una «edad de oro» en la relación entre Estados Unidos y Hungría, retomando una de las expresiones favoritas de Trump.

«Somos el único gobierno en Europa que se considera un gobierno cristiano moderno. Todos los demás gobiernos en Europa son progresistas, de izquierda», dijo.

Orban defendió su oposición a la migración y arremetió contra las sanciones financieras impuestas por la Unión Europea a Budapest por desafiar al bloque.

«Este es el mundo absurdo en el que vivimos ahora en Europa».

Trump, quien en algún momento consideró reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest para intentar poner fin al conflicto en Ucrania, aseguró nuevamente el viernes, sin dar detalles, que pensaba poder poner fin a las hostilidades «en un futuro no muy lejano».

