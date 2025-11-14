Trump debate sobre Venezuela con el Pentágono con una «variedad de opciones» sobre la mesa

Washington, 14 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo este viernes en la Casa Blanca reuniones sobre Venezuela con altos cargos del Pentágono, en las que se debatieron una «variedad de opciones» sobre posibles acciones militares, según una exclusiva del Washington Post.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, acudieron por segundo día consecutivo a la Casa Blanca, mientras que un alto funcionario de la Administración explicó que el mandatario recibió «una serie de opciones» y mantiene una “ambigüedad estratégica” sobre sus futuras acciones.

La reunión privada, según el Post, se produjo 24 horas después de que Hegseth anunciara en su cuenta oficial de X el inicio de la operación militar ‘Lanza del Sur’ en el continente con el objetivo de combatir el narcotráfico, aunque sin detallar los objetivos ni las operaciones específicas.

Fuentes consultadas por el diario afirman que algunas fuerzas estadounidenses desplazadas en la región “se preparan para posibles órdenes de ataque».

Otro funcionario citado aseguró que Washington está «muy al tanto de lo que sucede en Venezuela, de las conversaciones entre allegados de Maduro y los altos mandos de su régimen», y advirtió que el presidente venezolano «está muy asustado y con razón», dada la gama de opciones «perjudiciales» que tiene Trump sobre la mesa.

Desde agosto, Estados Unidos ha reforzado significativamente su presencia militar en el sur del Caribe bajo la premisa de una misión antidrogas. Se han desplegado alrededor de 10.000 soldados, según fuente oficiales, y se ha desplazado cerca de las costas venezolanas uno de los buques insignia del ejército estadounidense, el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del Pentágono.

En octubre, Trump declaró que no descartaba posibles ataques a objetivos terrestres tanto en Venezuela como en Colombia, cuyos presidentes acusa de narcotraficantes.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha llamado a la población a prepararse para una eventual «lucha armada» y ha anunciado el despliege de 200.000 militares en el país. EFE

