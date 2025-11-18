Trump desata críticas por insultar a una periodista llamándola «cerdita»

2 minutos

Washington, 18 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató críticas del gremio periodístico por haber mandado a callar a una reportera a bordo del Air Force One a la que insultó llamándola «cerdita».

Aunque sus palabras no generaron gran atención el viernes, cuando ocurrieron, este martes se hizo viral en redes sociales el video del mandatario, lo que provocó el repudio de varios periodistas.

Catherine Lucey, corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg, preguntó a Trump en el avión presidencial sobre la desclasificación de los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein cuando el republicano le ordenó que se callara.

«Silencio. Silencio, cerdita», respondió Trump apuntando con el dedo a la reportera, quien le cuestionó por sus evasivas sobre el caso Epstein si los documentos no contienen «nada incriminatorio» contra él.

Jake Tapper, uno de los presentadores estrella de la cadena CNN, calificó este martes en la red social X la actitud del presidente de «repugnante y completamente inaceptable».

La expresentadora de Fox News Gretchen Carlson también tachó el comentario de «repugnante y degradante».

Bloomberg emitió un comunicado en el que afirmó que sus periodistas en la Casa Blanca «prestan un servicio público esencial, formulando preguntas sin temor ni favoritismos».

«Seguimos centrados en informar sobre asuntos de interés público de manera justa y precisa», añadió.

Los ataques e insultos de Trump contra periodistas por no gustarle las preguntas que le formulan son habituales en sus ruedas de prensa, en las que suele acusarlos de difundir «fake news» (noticias falsas).

Este mismo martes llamó «pésima reportera» a Mary Bruce, de ABC News, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

La periodista le preguntó por qué no ordenó al Departamento de Justicia publicar los papeles de Epstein, un antiguo amigo suyo, y esperó a que lo aprobara el Congreso.

«Creo que eres una pésima reportera», dijo Trump, quien además amenazó con retirar la licencia de operación a la cadena ABC. EFE

us/cpy

(video)