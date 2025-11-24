Trump dice que «algo bueno» puede estar sucediendo en el diálogo de paz Ucrania-Rusia

2 minutos

Washington, 24 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este lunes que «algo bueno» puede estar sucediendo en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania, un día después de que funcionarios de Washington y Kiev discutieran en Ginebra un plan impulsado por la Casa Blanca para sellar la paz con Rusia.

«¿Es realmente posible que se estén logrando grandes avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania? No lo crean hasta que lo vean, pero algo bueno podría estar sucediendo», escribió Trump en su red Truth Social.

El mensaje del mandatario estadounidense llega después de que EE.UU., Ucrania y la Unión Europea modificaran este domingo la hoja de ruta propuesta por Washington para finalizar el conflicto entre Kiev y Moscú, dando como resultado un «marco de paz actualizado y perfeccionado», tras reafirmar que «cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania».

Trump se había quejado este sábado de que el «liderazgo de Ucrania no ha expresado su agradecimiento» por los esfuerzos de EE.UU. por alcanzar la paz y que «Europa sigue comprando petróleo a Rusia».

Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró tras las conversaciones en Ginebra que ninguno de los puntos pendientes de revisión son «insalvables» y dijo confiar en que se llegará a un acuerdo, aunque insistió en que la última palabra la tendrán los Gobiernos de Ucrania y Rusia.

El plan inicial de 28 puntos de Trump, que ha ligado la propuesta a un ultimátum que expira el jueves, incluye líneas rojas para el lado ucraniano, como la reducción de su Ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios que no han sido conquistados militarmente por Moscú.

En la reunión de Ginebra se solucionaron varios puntos considerados problemáticos por ucranianos y europeos, entre los que destacan la eliminación de restricciones sobre la expansión de la OTAN, la revisión del veto a la adhesión de Ucrania a la Alianza y una reducción menos drástica de las fuerzas ucranianas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, fue cauto al expresar su optimismo en entrevista este lunes con la cadena Fox News. «No quiero repasar el plan línea por línea, sobre todo porque ahora está en debate. Como dije, hay muchos elementos buenos en el plan… pero hay algunos que deben mejorarse». EFE

