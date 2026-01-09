Trump dice que anuló segunda ola de ataques contra Venezuela tras inicio de liberaciones

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este viernes que anuló una segunda oleada de ataques a Venezuela, donde familiares de presos políticos esperan ansiosos tras el inicio de la liberación de un «número importante» de detenidos.

Estados Unidos lanzó el 3 de enero ataques a gran escala en Caracas y otras partes del país que concluyeron con la captura y derrocamiento del presidente Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores, trasladados a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico y terrorismo.

«Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están ‘buscando la Paz’ (…) por esta cooperación he cancelado la segunda Oleada de Ataques esperada», escribió el presidente este viernes en un mensaje en su plataforma Truth Social.

Se trata de «un gesto muy importante e inteligente» del gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, añadió Trump.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el jueves la inminente liberación de un «número importante» de detenidos por razones políticas.

Poco después fueron excarcelados cinco españoles, entre estos la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, de doble nacionalidad. Ese primer grupo debe llegar este viernes a España.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, señaló que Madrid espera aún la liberación de otro español.

A esas liberaciones siguieron el jueves por la noche las del excandidato presidencial Enrique Márquez y del exdiputado Biagio Pilieri, cercano a la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado.

«Ya terminó todo», dijo Márquez, detenido hace un año, al ser recibido por sus familiares.

Son las primeras excarcelaciones bajo la presidencia de Delcy Rodríguez, quien asumió tras los bombardeos de Estados Unidos.

– «¡Libertad!» –

En los alrededores de la cárcel del Rodeo I, en Guatire, una ciudad dormitorio en las afueras de Caracas, hay desesperación y caras largas. Familiares pasaron toda la noche frente al penal con la esperanza de ver a su familiar excarcelado, sin novedades hasta el momento.

«Te lo pido, señor, que seas tú con tu gloria quien abra la puerta de Rodeo I y de otras cárceles», dijo Hiowanka Ávila, de 39 años, hermana de Henryberth Rivas, detenido en 2018 acusado de participar en un intento de magnicidio con drones contra Nicolás Maduro.

«¡Libertad!» grita una de las presentes e invita a otros a iniciar una proclama colectiva. Algunos dudan, por temor a perjudicar a los cientos que esperan ser excarcelados. Dentro del penal, la palabra está terminantemente prohibida y se castiga con restricción de visitas.

Frente al temido Helicoide, sede de los servicios de inteligencia en Caracas, el movimiento es escaso: pocos familiares y muchos vehículos oficiales entran y salen, constató la AFP.

El papa León XIV se mostró este viernes gravemente preocupado por las tensiones en el Caribe y el Pacífico, a la vez que pidió «respetar la voluntad del pueblo venezolano» y «salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos».

«La escalada de tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana es motivo de grave preocupación (…) Esto se refiere en particular a Venezuela, a la luz de los acontecimientos recientes», dijo en su audiencia a los miembros del cuerpo diplomático acreditados ante la Santa Sede.

Trump, que ha declarado que está al mando de Venezuela, debe recibir la semana próxima a María Corina Machado, quien ha ofrecido entregarle su Nobel.

«Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla», dijo en una entrevista en el canal Fox News, en la que consideró que «sería un gran honor» si le da el premio que él mismo codiciaba.

Sin embargo, en Oslo, el Instituto Nobel aclaró que el premio «no puede ser revocado ni trasferido a otra persona».

– Encuentro con petroleras –

Trump prometió que las multinacionales petroleras invertirán al menos 100.000 millones de dólares en Venezuela, cuya industria ha estado bajo sanciones de Estados Unidos desde 2019, durante su primera administración.

«Por lo menos 100.000 millones de dólares serán invertidos por las grandes compañías petroleras con las que me reuniré hoy en la Casa Blanca», escribió el mandatario este viernes en su red Truth Social.

Trump se felicitó por la «cooperación» con Venezuela, «en particular en lo que respecta a la reconstrucción (…) de las infraestructuras petroleras y gasíferas».

En medio de las afirmaciones de Trump, Delcy Rodríguez negó el jueves que su gobierno esté subyugado.

«No estamos subordinados ni estamos sometidos», aseguró en un homenaje al centenar de fallecidos en el operativo estadounidense, incluidos 32 cubanos.

«Tenemos compromiso y lealtad» con Maduro, añadió, y sostuvo que durante el ataque «nadie se entregó» y «hubo combate».

Los ataques estadounidenses provocaron cerca de un centenar de muertos, según el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

