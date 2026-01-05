Trump dice que EE.UU. ha recaudado más de 600.000 millones de dólares en aranceles

2 minutos

Washington, 5 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que su país ha recaudado más de 600.000 millones de dólares debido a los aranceles que impuso a sus aliados comerciales como parte de la guerra comercial que comenzó en abril de 2025.

«Hemos recaudado, y pronto recibiremos, más de 600.000 millones de dólares en aranceles», escribió Trump en su red Truth Social en una publicación donde reiteró sus quejas contra los «medios de noticias falsas» que «se niegan» a hablar de estos resultados.

Según el mandatario, los medios «quieren interferir en la próxima decisión sobre aranceles del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, una de las más importantes de la historia», en referencia al caso que analiza la Corte Suprema sobre la legalidad de los gravámenes de Washington.

«Gracias a los aranceles, nuestro país es, tanto financiera como desde el punto de vista de la Seguridad Nacional, mucho más fuerte y respetado que nunca», insistió Trump.

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, el presidente estadounidense ha recrudecido su política comercial proteccionista e impuesto aranceles a decenas de aliados comerciales, que van desde una base del 10 % hasta un 50 % en el caso de Brasil y la India, como represalias por el enjuiciamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

En noviembre pasado, el Supremo aceptó escuchar argumentos sobre si Trump tenía o no la potestad legal para aprobar la mayor parte de los aranceles implementados.

El caso llegó al tribunal más importante del país después de que juzgados de menor instancia dictaminaran que el presidente había abusado de su poder, de acuerdo con una demanda de varias pequeñas empresas y doce estados de mayoría demócrata que denuncian el uso incorrecto de una ley de emergencia para establecer estos gravámenes.

Una posible derrota del gobierno de Trump supondría la cancelación de gran parte de los aranceles que ha impuesto y obligaría a reembolsar esos fondos, decenas de miles de millones de dólares a los países gravados, poniendo a su vez en entredicho la sostenibilidad presupuestaria estadounidense.

En cambio, una victoria reforzaría el poder presidencial de Trump y podría fomentar el uso de esa ley de emergencia para presionar aún más a otros socios comerciales. EFE

ygg/fpa