Trump dice que quiere organizar una reunión entre Putin y Zelenski

Washington, 11 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que quiere organizar una reunión entre el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, y el ucraniano, Volodímir Zelenski, tras su cita con el líder ruso que tendrá lugar el viernes en Alaska (EE.UU.).

Trump indicó que cree que las conversaciones con Putin serán «constructivas» y adelantó que «inmediatamente, quizás en el avión, quizás al salir de la sala» del encuentro llamará «a los líderes europeos y a Zelenski».

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense afirmó que no sabe si estará o no presente en la futura conversación entre los gobernantes de las dos naciones en guerra, pero indicó: «En última instancia, voy a reunirlos a los dos en una misma sala».

«Esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido, pero hablaré con Zelenski. La próxima reunión será con Zelenski y Putin, o con Zelenski, Putin y yo. Estaré allí si me necesitan, pero quiero concertar una reunión entre los dos líderes», aseguró.

Trump insistió en que hablará con sus aliados europeos y Zelenski, antes y después de la reunión con Putin, para informarles sobre el «tipo de acuerdo» de paz que busca el jefe del Kremlin, al tiempo que resaltó que no se inmiscuirá en el pacto que podrían aprobar ambas partes.

«No me toca a mí, les toca a ellos decidir qué firmar», dijo.

Según Trump, el encuentro en Alaska podría «ser muy bueno» para avanzar en pos de poner fin a un conflicto que ha desangrado a las dos partes.

«Me gustaría ver un alto el fuego muy, muy rápido. Me gustaría verlo de inmediato», afirmó el presidente estadounidense.

El mandatario añadió que «le pareció muy respetuoso» que Putin aceptara cruzar el Estrecho de Bering hasta el estado de Alaska, «en lugar de que la delegación estadounidense fuera a su país o incluso a una tercera nación».

La reunión del viernes 15 de agosto será la primera entre Putin y un presidente de EE.UU. desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022, aunque aún faltan los detalles logísticos por divulgar. EFE

