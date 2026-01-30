Trump dice que retirará la certificación a aviones canadienses, incluidos los Bombardier

El presidente Donald Trump dijo el jueves que los jets de Bombardier y otras aeronaves canadienses perderán su certificación en Estados Unidos hasta que Canadá apruebe los aviones Gulfstream, de marca estadounidense.

«Por la presente, estamos descertificando sus Bombardier Global Express y todas las aeronaves fabricadas en Canadá, hasta que Gulfstream, una gran compañía estadounidense, esté plenamente certificada, como debió ocurrir hace muchos años», anunció en su plataforma Truth Social, en su último choque con Ottawa.

Además, amenazó con un arancel del 50% a los aviones canadienses vendidos a Estados Unidos si Canadá mantiene la prohibición de la venta de «productos de Gulfstream».

Trump acusó a su vecino del norte de negarse de manera «injustificable, ilegal y persistente» a certificar los modelos 500, 600, 700 y 800 de Gulfstream.

Bombardier, con sede en Quebec, dijo en un comunicado que había «tomado nota de la publicación» de Trump y que estaba «en contacto con el gobierno canadiense».

«Cada día vuelan en Estados Unidos miles de aviones privados y civiles fabricados en Canadá. Esperamos que esto se resuelva rápidamente para evitar un impacto significativo en el tráfico aéreo y los viajeros», añadió la empresa.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, minimizó el lunes las recientes amenazas de Trump de imponer aranceles del 100% y aseguró que se entendían como una estrategia de negociación comercial.

Trump ha manifestado su deseo de que Canadá se convierta en «un estado estadounidense» e, incluso, tomó la costumbre de llamar «gobernador» al ex primer ministro Justin Trudeau para subrayar esa intención.

Desde que llegó al cargo en marzo, Carney se había librado hasta ahora de una mala relación con Trump. Pero desde el ampliamente comentado discurso del primer ministro en el Foro Económico Mundial en Davos, el tono del presidente estadounidense hacia Canadá es cada vez más duro.

