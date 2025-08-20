The Swiss voice in the world since 1935

Trump dice que un acuerdo de paz en Ucrania le ayudaría a «ir al cielo»

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el martes que un acuerdo de paz en Ucrania podría aumentar sus chances de ir al cielo, bromeando con que sus probabilidades de alcanzar la gloria son actualmente bajas. 

El mandatario republicano ya había declarado su deseo de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania como parte de su aspiración a ser candidato al Premio Nobel de la Paz. 

Pero un día después de recibir en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, y a los líderes de varias naciones europeas, Trump afirmó que sus motivaciones no son solo terrenales. 

«Quiero intentar ir al cielo si es posible», declaró Trump en el programa «Fox & Friends» de la cadena Fox News. «He oído que no voy bien, ¡que estoy en lo más bajo de la jerarquía! Pero si llego a ir al cielo, esta será una de las razones». 

Para los criterios tradicionales, Trump no es ningún santo. 

A lo largo de los años, el multimillonario republicano se ha visto envuelto en varios escándalos, fue sometido a dos juicios políticos en su primer mandato (2017-2021), y es el primer presidente estadounidense en recibir una condena penal, en un caso por sobornos a una exestrella porno. 

Sin embargo, desde que sobrevivió a un intento de asesinato el año pasado, Trump se ha vuelto cada vez más religioso.

En su toma de posesión en enero, afirmó haber sido «salvado por Dios para hacer que Estados Unidos volviera a ser grande». 

Trump, que cuenta con un fuerte apoyo de la derecha religiosa estadounidense, ha abrazado los principios de la fe con mucha más fuerza en su segunda presidencia.

Creó una Oficina de la Fe y nombró a una asesora espiritual oficial, Paula White, quien ha dirigido varias sesiones de oración en la Casa Blanca. 

Según la secretaria de prensa de Trump, Karoline Leavitt, «el presidente hablaba en serio» este martes sobre sus comentarios sobre Ucrania. 

«Creo que el presidente quiere ir al cielo, como espero que hagamos todos en esta sala», dijo a los periodistas Leavitt, de 27 años, quien realiza sesiones de oración antes de las ruedas de prensa.

dk/mlm/ad/ag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR