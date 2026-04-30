Trump elimina los aranceles al whisky escocés en honor al rey Carlos III

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Washington, 30 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que tomó la decisión de eliminar los aranceles al whisky escocés en honor al rey Carlos III del Reino Unido, quien acaba de realizar una visita de Estado al país norteamericano con la reina Camila.

«¡Los reyes me convencieron de hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo!», explicó Trump en su red Truth Social. EFE

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