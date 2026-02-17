Trump elogia al fallecido Jesse Jackson, un «buen hombre, con mucha personalidad y coraje»

Washington, 17 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió este martes al fallecido reverendo Jesse Jackson, un «buen hombre» de personalidad arrolladora al que aseguró conocer bien, e insistió en que a pesar de las «falsas» acusaciones de racismo en su contra, siempre mantuvo una buena relación con el veterano activista afroestadounidense.

«El reverendo Jesse Jackson ha muerto a los 84 años. Lo conocí bien, mucho antes de ser presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, coraje y ‘astucia callejera’. Era muy afable, alguien que de verdad amaba a la gente», escribió Trump en Truth Social.

El mandatario republicano aseguró que «a pesar de que los canallas y lunáticos de la izquierda radical, todos demócratas» lo llaman «falsa y constantemente racista», para él «siempre fue un placer ayudar a Jesse a lo largo del camino». EFE

