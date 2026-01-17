Trump invita al presidente de Paraguay a la Junta de la Paz para Gaza

2 minutos

Asunción, 17 ene (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reveló este sábado que ha sido invitado por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a formar parte de la Junta de la Paz, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza.

«Asumimos con honor la responsabilidad de trabajar junto a los Estados Unidos por una paz duradera para todos», escribió Peña en su cuenta de X, donde además difundió la carta, con fecha 16 de enero, remitida por la Casa Blanca.

Peña, cuyo Gobierno es uno de los aliados en Suramérica de Estados Unidos e Israel, agradeció a Trump «por la invitación» para formar parte de este organismo que, aseguró «tiene como fin actuar en regiones afectadas por conflictos, centrándose en la Franja de Gaza».

«Creo en el gigante que es Paraguay. Un país de principios, con vocación de paz y con voz propia en el mundo», añadió en el mensaje.

Previamente, el presidente de Argentina, Javier Milei, también había anunciado este sábado la invitación de su par estadounidense para integrar ese mecanismo, gesto que le ha agradecido públicamente.

El jueves, Trump, anunció que ya conformó la Junta de la Paz para Gaza, aunque evitó dar los nombres de sus integrantes, los cuales dijo que «se anunciarán próximamente».

Un día antes, los representantes de la Administración estadounidenses explicaron que se darán a conocer más detalles sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza y donde tiene previsto intervenir Trump.

También afirmaron que dentro de unas dos semanas se publicará más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés), el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipular el plan de paz de Trump.

Esta semana, el enviado especial de Trump para Gaza y Ucrania, Steve Witkoff, anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz, que contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un Gobierno de tecnócratas, bautizado como Comité Nacional para la Administración de Gaza, sin presencia de Hamás.EFE

lb/rcf