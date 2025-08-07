Trump pide la dimisión del consejero delegado de Intel por «conflicto» de intereses

2 minutos

Nueva York, 7 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este jueves la dimisión del consejero delegado (CEO) de la tecnológica Intel, Lip-Bu Tan, y lo acusó de «conflicto» de intereses, tras lo que la empresa bajó cerca del 3 % en Wall Street.

«El CEO de INTEL está muy en conflicto y debe dimitir, inmediatamente. No hay otra solución a este problema. ¡Gracias por su atención a este problema!», escribió Trump esta mañana en Truth Social, sin dar más detalles, sobre el empresario de origen malayo.

El comentario llega después de que ayer el senador republicano Tom Cotton, de Arkansas, enviara una carta a la junta directiva de Intel preguntando sobre las inversiones de Tan en empresas chinas, ocho de ellas supuestamente ligadas al ala militar del Partido Comunista.

El legislador señaló también que una empresa previamente dirigida por el ejecutivo, Cadence Design Systems, se declaró culpable recientemente en un caso penal por la venta ilegal de productos en China, presuntamente bajo su mandato (2009-2021).

Cotton señaló que Intel ha recibido una subvención de 8.000 millones de dólares bajo la Ley CHIPS estadounidense y puso en duda que esta pueda «cumplir sus obligaciones» dados los reportes sobre Tan, que fue nombrado máximo ejecutivo el pasado marzo.

El legislador, que pide una respuesta antes del 15 de agosto a Intel sobre los potenciales «conflictos» relacionados con China de Tan y la investigación penal en Cadence, alude a la «seguridad e integridad» de la tecnológica y su impacto en la «seguridad nacional» de EE.UU.

Tan está a cargo de una restructuración en la fabricante de chips estadounidense para hacerla más competitiva en la carrera por la inteligencia artificial (IA) tras años de bajas ventas, y anunció recientemente una reducción de plantilla global del 15 %.

El mensaje de Trump, publicado antes de la apertura de la bolsa, hizo caer la cotización de Intel rápidamente hasta un 5 % en las operaciones electrónicas, pero la pérdida se moderó después hasta el 3 %. EFE

nqs/rod