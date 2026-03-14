Trump presiona a los republicanos para aprobar la ley de integridad electoral antes de las legislativas

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El presidente estadounidense Donald Trump presiona a los republicanos para que aprueben en el Congreso una ley de integridad electoral, antes de unos comicios legislativos que se anuncian difíciles en noviembre.

La Cámara de Representantes ya ha aprobado una versión de la Ley para Proteger la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE, por sus siglas en inglés), pero el proyecto enfrenta fuertes obstáculos en el Senado, donde los republicanos de Trump no cuentan con los votos necesarios para superar la oposición demócrata.

Trump, sin embargo, ha convertido la propuesta en una exigencia política central, instando a los legisladores a aprobarla antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las que una eventual toma del Congreso por parte de los demócratas podría paralizar la agenda del presidente.

El proyecto exigiría que los estadounidenses demuestren su ciudadanía al registrarse para votar en elecciones federales y presenten una identificación al emitir su voto.

– Una novedad importante –

Esa es una novedad importante en un sistema electoral federal, en el que son los estados los que organizan todas las elecciones, así como el conteo de votos.

Según la legislación, los votantes tendrían que proporcionar documentos como un pasaporte o un certificado de nacimiento, junto con una identificación con fotografía válida, para demostrar que son ciudadanos estadounidenses.

Sus partidarios sostienen que la medida reforzaría la confianza en la integridad de las elecciones.

Los críticos argumentan que impondría requisitos engorrosos a millones de votantes habilitados que quizá no tengan fácil acceso a esa documentación.

Estados Unidos ha ido ampliando los requisitos de identificación desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Actualmente un pasajero no puede subirse a un avión sin una identificación que sea aceptada a nivel federal.

Trump acentuó sus críticas del sistema de registro e identificación electoral con las presidenciales de 2020, que él considera, sin haberlo podido demostrar ante la justicia, que fueron masivamente irregulares.

Uno de los aspectos diferentes de esos comicios presidenciales, celebrados durante la pandemia del covid, fue el uso masivo de voto por correo.

Estados como Pensilvania derogaron excepcionalmente numerosos controles internos para permitir ese voto por correo.

«No al voto por correo (excepto por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje)», exigió recientemente Trump en su plataforma Truth Social.

– «El pueblo lo exige» –

El republicano, que podría afrontar un final de mandato muy enconado si pierde ambas cámaras del Congreso, amenazó con no firmar ninguna otra ley que le presente el Congreso si no se aprueba primero esta SAVE Act.

«El pueblo lo exige», dijo Trump.

Los estudios han demostrado repetidamente que el fraude es escaso, aunque el principal obstáculo es precisamente la identificación de los defraudadores.

Un total de 19 estados otorgan permisos de conducir a indocumentados.

Votar sin ser ciudadano estadounidense ya es un delito federal, recuerdan los críticos, que consideran que esta legislación sería la solución a un falso problema.

Un estudio del centro Brennan aseguró en 2024 que hasta 21 millones de estadounidenses no disponen de documentos federales para probar su ciudadanía, como un pasaporte, lo que les dificultaría votar.

«Al parecer, el Brennan Center confió en un sistema de palabra de honor al realizar su encuesta, así que ni siquiera está claro que los encuestados sean ciudadanos estadounidenses», argumentó el sitio conservador The Federalist.

Un sondeo de Rasmussen este jueves indica que el 63% de votantes están a favor de la propuesta.

Según las normas del Senado, la mayoría de las iniciativas necesitan 60 votos para avanzar, un umbral que los 53 republicanos de la cámara no alcanzan actualmente.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ha indicado que no hay votos suficientes para cambiar las normas de «filibusterismo» de la cámara y sacar adelante el proyecto con una mayoría simple.

Con todo, los líderes republicanos planean un debate maratónico en el Senado en los próximos días, en parte para obligar a los demócratas a oponerse públicamente a la medida.

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