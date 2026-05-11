Trump presionará al presidente chino por Irán en su visita a Pekín

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El presidente Donald Trump presionará a su par chino, Xi Jinping, sobre Irán cuando visite Pekín la próxima semana, dijeron el domingo varios funcionarios, de cara a un «simbólico» encuentro con el telón del conflicto en Medio Oriente.

El primer viaje del republicano a China desde su regreso a la Casa Blanca estará marcado por la pompa y la ceremonia e incluirá una visita al famoso Templo del Cielo y un lujoso banquete estatal, detalló la administración estadounidense.

«Esperaría que el presidente ejerza presión», dijo un alto funcionario, bajo condición de anonimato, en una llamada con periodistas.

El funcionario señaló que Trump ha planteado ante Xi, en «múltiples ocasiones», la cuestión de los ingresos que China genera para Irán y Rusia a través de la venta de petróleo, así como la venta de bienes de doble uso (militar y civil).

«Espero que esa conversación continúe», añadió.

– Confirmado –

China confirmó el lunes la visita de Trump del 13 al 15 de mayo, la primera de un presidente estadounidense al gigante asiático desde 2017, cuando él mismo viajó en noviembre de ese año.

«Por invitación del presidente Xi Jinping, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, realizará una visita de Estado a China», indicó el ministerio chino de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El comercio, los aranceles y la carrera por la inteligencia artificial figurarán en la agenda de la visita. También hay expectativa de que Trump y Xi discutan sobre Taiwán.

«Esta será una visita de un considerable significado simbólico», dijo Anna Kelly, portavoz adjunta del Ejecutivo estadounidense.

«Pero, por supuesto, el presidente Trump no viaja solo por el simbolismo. El pueblo estadounidense puede esperar que el presidente siga cerrando buenos acuerdos», agregó.

El objetivo de Trump será «rebalancear la relación con China y priorizar la reciprocidad y la equidad para restaurar la independencia económica estadounidense», dijo Kelly.

– «Estabilidad» –

Trump llegará a China el miércoles por la noche, en un viaje previsto originariamente para marzo y postergado por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El jueves por la mañana se celebrarán, en Pekín, una ceremonia de bienvenida y una reunión bilateral con Xi, seguidas por una visita al Templo del Cielo, esa misma tarde y un banquete de Estado por la noche, detalló Kelly.

Posteriormente, el viernes, Trump y Xi mantendrán una reunión bilateral con té y un almuerzo de trabajo antes de que el líder estadounidense regrese a Washington.

También es probable que se evoque el tema de las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a China en relación con la guerra en Irán, agregó el funcionario.

Estados Unidos y China estudiarán la posibilidad de prorrogar la tregua comercial de un año que ambos líderes acordaron en octubre del año pasado, si bien las tensiones siguen siendo elevadas a causa de los aranceles generalizados impuestos por Trump.

Otro funcionario estadounidense evadió responder si es probable que se acuerde una extensión de la tregua.

«Todavía no está claro si esto se va a ampliar ahora o si se postergará para una fecha posterior. Mantenemos un contacto bastante frecuente con los chinos al respecto», dijo a periodistas.

Pero agregó que «considero que ambos lados quieren estabilidad».

Se espera que más adelante este año, el presidente chino y su esposa viajen a Washington, dijo Kelly.

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