Trump recibe a Gaethje en el Despacho Oval para celebrar su victoria en la Casa Blanca

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Washington, 3 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes al luchador Justin Gaethje en el Despacho Oval para celebrar su «gran victoria» frente al español de origen georgiano Ilia Topuria, en el combate estelar de artes marciales mixtas de la UFC celebrado en la Casa Blanca por los 80 años del mandatario.

«Justin Gaethje acudió al Despacho Oval para celebrar, junto a sus padres, su gran victoria de hace dos semanas. Fue uno de los combates con mayor audiencia en la historia de la televisión, ¡y qué pelea fue!», escribió en su red Truth Social sobre el evento del pasado 14 de junio.

Trump insistió en que fue «un gran honor ver al campeón» que «venció a otro luchador magnífico que nunca antes había perdido».

El mensaje del presidente está acompañado de dos imágenes en las que se puede ver al republicano sonriendo tras su escritorio acompañado de Gaethje y sus padres.

En una de las fotos aparece la réplica del trofeo del Mundial de Clubes 2025 de la FIFA, que organiza el Mundial de Fútbol que se juega actualmente en varias ciudades de EE.UU., México y Canadá.

Con la victoria sobre el hasta ese momento invicto Topuria, el estadounidense Gaethje se convirtió en el nuevo campeón de peso ligero de la UFC tras la pelea celebrada en un octágono instalado en el jardín sur de la Casa Blanca y en el que Trump estuvo sentado en primera fila junto a la primera dama, Melania.

La velada celebrada en la residencia ejecutiva, un escenario sin precedentes, fue anunciada como parte de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que llegarán a su clímax mañana 4 de julio, aunque coincidió con el 80 cumpleaños del presidente. EFE

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(foto)