Trump reconoce la derrota republicana en elecciones locales y culpa al cierre del gobierno

1 minuto

Washington, 4 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció la noche del martes que el Partido Republicano ha perdido las elecciones locales y las contiendas clave de esta jornada electoral y consideró que la razón fue que su nombre no estaba en las papeletas y por el cierre del gobierno federal.

«Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales», indicó Trump en una primera publicación en la red social Truth escrita en mayúsculas. EFE

