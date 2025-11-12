Trump reivindica una «gran victoria» por el acuerdo para poner fin al cierre del gobierno

afp_tickers

3 minutos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó el martes a los republicanos una «gran victoria» sobre sus rivales demócratas por conseguir que el Senado diera un paso adelante para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia del país.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, votará el miércoles sobre el final del cierre de gobierno.

En un discurso por el Día de los Veteranos, Trump se jactó del hecho de que este avance se lograra gracias a que senadores demócratas rompieron filas y votaron junto a los republicanos a favor de un proyecto de presupuesto para finalizar más de 40 días de «shutdown».

«Enhorabuena… por una gran victoria», dijo Trump al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cuando lo vio en la ceremonia para honrar a los antiguos combatientes en el Cementerio Nacional de Arlington.

«Estamos abriendo nuestro país, que nunca debería haber sido cerrado», añadió el presidente, utilizando la terminología habitual para estos casos cuando se producen cierres de servicios públicos por falta de fondos, o su reapertura.

Más adelante, Trump se mostró confiado de una victoria en la Cámara de Representantes para financiar al gobierno hasta enero. «Solo las personas que odian nuestro país quieren verlo cerrado», dijo a ESPN.

– Caos en Acción de Gracias –

Como consecuencia del cierre gubernamental, más de un millón de funcionarios públicos no trabajaron o lo hicieron sin cobrar.

Esto generó alteraciones en numerosos servicios, como el control aéreo, que llevó al gobierno a reducir en un 10% el tráfico aéreo antes del Día de Acción de Gracias.

«Van a tener aerolíneas que harán cálculos serios sobre si continúan volando», alertó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, a periodistas en el Aeropuerto O’Hare de Chicago.

Trump dijo el lunes que aceptará la reincorporación de miles de funcionarios que el gobierno despidió de forma definitiva durante este «shutdown».

– División demócrata –

Los principales dirigentes demócratas han prometido oponerse al proyecto de ley para abrir el gobierno, pero es probable que sea aprobado en la cámara ya que solo necesita una mayoría simple, que los republicanos tienen por poco.

El acuerdo ha dividido a los demócratas. Muchas figuras destacadas dicen que deberían haber insistido en la extensión de los subsidios al seguro de salud para ciudadanos con menos ingresos, un tema que está en el centro de la batalla por el presupuesto.

«Patético», publicó en X el gobernador de California, Gavin Newsom, ampliamente considerado como un favorito demócrata para las elecciones presidenciales de 2028.

A pesar de oponerse vocalmente al proyecto de ley y votar en su contra, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha enfrentado llamados de algunos legisladores a renunciar por no haber logrado alinear a sus senadores.

Para los demócratas, la decisión de los ocho senadores fue especialmente irritante, ya que ocurrió solo unos días después de las victorias electorales que pusieron a Trump en una posición desfavorable por primera vez desde su regreso a la Casa Blanca en Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y California.

dk/dw/dga/ad/mvl/mr