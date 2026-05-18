Trump retira una demanda de 10.000 millones de dólares por la filtración de sus declaraciones de impuestos

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El presidente estadounidense, Donald Trump, retiró el lunes una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en la que reclamaba 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

El presidente y sus dos hijos Eric y Donald Jr, así como la empresa familiar de Trump, anunciaron que retiraban la demanda presentada en Florida, al mismo tiempo que el Departamento de Justicia anunciaba que parte del acuerdo económico pactado con el mandatario estaría destinado a un fondo para combatir «la politización de la justicia».

Un antiguo contratista del IRS fue condenado en 2023 por filtrar a los medios las declaraciones de impuestos de Trump y de otros estadounidenses adinerados, y recibió por ello una pena de cinco años de cárcel.

«De conformidad con el acuerdo, los demandantes recibirán una disculpa formal, pero ningún pago monetario ni indemnización de ningún tipo», anunció el Departamento de Justicia mediante un comunicado.

Las partes litigantes «han acordado, a cambio de la creación de este fondo, desistir de la demanda que tienen pendiente», añadió.

El fondo para «combatir la politización de la justicia» estará dotado con 1.700 millones de dólares.

«Como parte de este acuerdo, estamos estableciendo un proceso legal para que las víctimas de la guerra jurídica y la instrumentalización de la ley puedan ser escuchadas y buscar reparación», añadió el comunicado, citando al Fiscal General en funciones, Todd Blance.

Personas que fueron perseguidas y encarceladas durante el gobierno de Joe Biden, como por ejemplo, a los cientos de simpatizantes de Trump que fueron procesados por su participación en el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio en Washington, podrían acogerse a este fondo.

Trump concedió un indulto masivo a los acusados del 6 de enero en su primer día en el cargo el año pasado.

El senador demócrata, Chris Van Hollen acusó en X a Trump de retirar «su falsa demanda contra el IRS a cambio de un fondo opaco, cortesía de sus impuestos, que puede usar para pagar a sus aliados políticos».

Las declaraciones de impuestos de Trump fueron objeto de mucha especulación durante su primer mandato, después de que rompiera con la tradición y se negara a publicarlas como candidato.

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