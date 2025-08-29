The Swiss voice in the world since 1935

Trump revoca la escolta del Servicio Secreto a Kamala Harris que le extendió Biden

Washington, 29 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden que revoca la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris, después de que su predecesor, Joe Biden, extendiera la protección un año más de lo habitual.

El memorando ordena «descontinuar cualquier tiempo de procedimiento de seguridad anteriormente autorizados por Memorando Ejecutivo más allá de lo que es requerido por la ley» desde el 1 de septiembre a Kamala Harris, rival de Trump en la elecciones presidenciales del pasado año.

Por ley, los vicepresidentes estadounidenses tienen derecho a seis meses de protección del Servicio Secreto desde el día que dejan de ejercer en sus funciones, un período que en el caso de Harris culminó el pasado 21 de julio.

No obstante, el expresidente Joe Biden firmó una orden no hecha pública hasta ahora antes de abandonar el cargo en la que extendía un año más la protección federal a Harris, según indicaron fuentes a la CNN, medio que adelantó la noticia.

Normalmente, solo los expresidentes tienen protección del Servicio Secreto de por vida y no los exvicepresidentes.

El final de la protección federal de Harris, se da poco antes de que comience la gira nacional de su libro de memorias sobre la campaña electoral de 2024, titulado «107 Days» y que estará disponible a partir del 23 de septiembre en todo EE.UU.

Kirsten Allen, asesora de Harris, indicó en un comunicado que «la vicepresidenta está agradecida al Servicio Secreto por su profesionalismo, dedicación y su incansable compromiso con la seguridad». EFE

