The Swiss voice in the world since 1935

Trump sale a cenar y a jugar billar para promover la toma federal de Washington

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 9 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió a cenar a un restaurante ubicado a pocas cuadras de la Casa Blanca y a jugar billar con algunos de sus funcionarios más cercanos este martes, en un gesto destinado a reforzar su discurso sobre la seguridad de Washington D.C. desde que tomó el control federal de la capital.

Trump acudió al restaurante de mariscos Joe’s, situado a unas cuadras de la sede presidencial, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el vicepresidente, J.D. Vance.

En el lugar, el mandatario jugó billar y, antes de su ingreso, fue abucheado por ciudadanos que se encontraban en los alrededores, quienes le gritaron consignas como: “DC libre”, “Palestina libre” y “Trump es el Hitler de nuestros tiempos”.

El republicano salió a cenar después de que la semana pasada algunos periodistas le preguntaran en la Casa Blanca cuándo iría a comer fuera y él respondiera que “era una gran idea”, dentro de su narrativa de que, bajo el control federal y el despliegue de la Guardia Nacional en la capital, el crimen ha disminuido.

Trump tomó el control del Departamento Metropolitano de Policía de la capital el pasado 11 de agosto y, de acuerdo con la Casa Blanca, se han registrado casi 2.200 arrestos, la mayoría por delitos menores como posesión de armas ilegales o infracciones de tránsito.

Además de Washington, Trump desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio y ha amenazado con enviar tropas a otras ciudades, en su mayoría gobernadas por demócratas, incluidas Baltimore, Nueva Orleans y Chicago, donde las autoridades estatales y locales ya se preparan para un aumento drástico de las operaciones de control migratorio.

Antes de la cena, Trump dijo a la prensa que no fue notificado con antelación sobre el ataque israelí en Doha y que no estaba “contento”, aunque prometió dar una declaración más amplia sobre el tema este miércoles. EFE

dte/eav

(Video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR