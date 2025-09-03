The Swiss voice in the world since 1935

Trump se dice listo para desplegar más tropas estadounidenses en Polonia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno podría desplegar más tropas en Polonia, que limita tanto con Ucrania como con Rusia, al recibir el miércoles en la Casa Blanca al presidente polaco, Karol Nawrocki.

Polonia, miembro clave de la OTAN y la Unión Europea (UE), ha apoyado firmemente a Ucrania desde la invasión rusa de 2022 y es un país de tránsito vital para suministros militares y ayuda humanitaria, además de albergar a miles de tropas estadounidenses.

«Pondremos más (militares) allí si ellos quieren», dijo Trump cuando un periodista preguntó si estaba considerando reducir la presencia de tropas estadounidenses en la región.

Ucrania lucha contra la invasión rusa en medio de temores europeos de que Washington busque cambiar los acuerdos de seguridad del continente. 

Al igual que Trump, Nawrocki se ha opuesto al deseo de Ucrania de unirse a la OTAN.

Nawrocki, historiador nacionalista y ferviente partidario de Trump, ya visitó al líder estadounidense meses atrás para buscar su apoyo durante la campaña electoral polaca y ahora regresa para su primera visita al extranjero como presidente.

El gobierno polaco sigue de cerca los esfuerzos de paz de Trump en la vecina Ucrania, de los que Varsovia ha sido prácticamente excluida.

