Trump sugiere restablecer el nombre «Departamento de Guerra» en EE.UU.

Washington, 25 ago (EFE).- El presidente de Estados unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que podría cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de «Departamento de Guerra», alegando que bajo esa denominación el país logró sus mayores victorias militares.

«Sabes, lo llamamos el Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiar el nombre», dijo Trump durante su reunión con su homólogo coreano Yoon Suk-yeol.

«Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y se llamaba el Departamento de Guerra. Y para mí, eso es realmente lo que es. Defensa es parte de eso», y añadió que el cambio podría hacerse la próxima semana.

El Departamento de Guerra fue el nombre oficial de la institución militar estadounidense hasta 1947, cuando se reformó y pasó a llamarse Departamento de Defensa como parte de una estrategia más diplomática durante la Guerra Fría.

En 2025, el Departamento de la Defensa recibió un presupuesto de 841.300 millones de dólares del Congreso, una cifra que representa el 11 % del gasto federal total.

La idea de restaurar el «Departamento de Guerra» fue mencionado por primera vez en esta Administración en marzo pasado, cuando el secretario de esta dependencia, Pete Hegseth, mencionó el tema pero sin darse a conocer detalles si esta iniciativa implicaría cambios estructurales en el funcionamiento del pentágono. EFE

