Trump y Von der Leyen hablan sobre la desaparición de niños en la guerra de Ucrania

Miami, 18 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que discutió sobre la desaparición de niños con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la reunión sobre la guerra en Ucrania en la Casa Blanca, donde ella, previo al encuentro, defendió que «todos los niños ucranianos deben ser devueltos».

«Ursula von der Leyen, la distinguida y altamente respetada presidenta de la Comisión Europea, y yo hemos estado discutiendo el enorme problema mundial de los niños desaparecidos. Esto es, de igual modo, un gran tema para mi esposa, Melania», escribió Trump en su red social, Truth Social.

El presidente no dio más detalles sobre el tema, pero horas antes Von der Leyen había señalado que ésta «debería ser una de las principales prioridades» de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

Durante el encuentro en la Casa Blanca, Von der Leyen agradeció al mandatario estadounidense que haya mencionado la importancia del tema.

Mientras que el presidente ucraniano, Volodomír Zelenski, agradeció este lunes la carta que la primera dama de Estados Unidos envió al mandatario ruso, Vladímir Putin, para abogar por la reunificación de los niños ucranianos deportados a Rusia en sus territorios ocupados.

La carta de la primera dama, que se entregó en la cumbre de Trump con Putin el viernes, pidió el fin de la guerra por el futuro de los niños que se ven inmersos en el conflicto, y llamó a que los líderes sean conscientes sobre este problema humanitario.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra Putin por los delitos de deportación forzada y traslado ilegal de niños ucranianos a territorios ocupados por Rusia.

Trump, quien este lunes albergó una reunión con Zelenski y otros líderes europeos, no mencionó de forma detallada a los niños desaparecidos en Ucrania ni el rol de Rusia en su publicación de Truth Social, pero prometió que habrá acciones por «los niños desaparecidos» en el mundo.

«¡Es un tema en la cima de todas las listas, y el mundo trabajará junto para resolverlo, ojalá devolviendo a todos a casa con sus familias!», concluyó el mandatario. EFE

