Turquía acusa a Netanyahu de intentar encubrir sus crímenes al hablar de genocidio armenio

2 minutos

Ankara, 27 ago (EFE).- El Gobierno de Turquía acusó este miércoles al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de tratar de encubrir sus crímenes contra el pueblo palestino al reconocer como genocidio las matanzas de armenios perpetradas por el Imperio Otomano en 1915, durante la Primera Guerra Mundial (1914-18).

«Las declaraciones de Netanyahu sobre los acontecimientos de 1915 son un intento de explotar tragedias del pasado con fines políticos», indica el Ministerio de Exteriores de Turquía en un comunicado.

«Netanyahu, que está siendo juzgado por su papel en el genocidio cometido contra el pueblo palestino, pretende ocultar los crímenes perpetrados por él y su Gobierno», agrega el escrito.

En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, pero no hay un juicio en marcha contra el primer ministro israelí por genocidio.

El ministerio turco añadió que «condena y rechaza» las palabras, pronunciadas por Netanyahu en el pódcast del empresario Patrick Bet-David, por considerarlas incorrectas respecto a «hechos históricos y jurídicos».

Preguntado en ese pódcast por qué Israel se muestra reticente a reconocer oficialmente el genocidio armenio, Netanyahu dijo a título personal: «Acabo de hacerlo».

Algunos diputados del Parlamento israelí han presentado en varias ocasiones proyectos de ley para reconocer oficialmente el genocidio armenio, como en 2018 y 2021, pero la cámara votó en contra.

Las matanzas y deportaciones de armenios perpetradas por el Imperio Otomano entre 1915 y 1917, durante la Primera Guerra Mundial, causaron entre 1 y 1,5 millones de muertos o desplazados, según diversos estudios históricos.

Numerosos países, entre ellos Francia y Estados Unidos, reconocen esos hechos como «genocidio», mientras Turquía los califica como «acontecimientos trágicos» en el marco de la Primera Guerra Mundial, cuando la población armenia simpatizaba con el Imperio Ruso. EFE

