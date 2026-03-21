Turquía dice que Israel no quiere la paz y busca influir en EEUU para alargar la guerra

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Ankara, 21 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, declaró este sábado que Israel «no quiere la paz» y busca prolongar la guerra contra Irán, en unas declaraciones a periodistas turcos tras su visita a Arabia Saudí, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

«Israel inició esta guerra. El problema no es la ausencia de planes para terminarla. El problema es que Israel no quiere la paz», manifestó Fidan, subrayando que Turquía está utilizando todos los canales diplomáticos para poner fin a la guerra lo antes posible.

Sobre el rumbo del conflicto, Fidan señaló que «Israel intentará influir en Estados Unidos para impedir un alto el fuego» a corto plazo, recoge la televisión pública turca TRT.

«Existe una valoración creciente de que las posiciones iniciales de Estados Unidos e Israel se están distanciando. Esto, a su vez, podría conducir a una guerra más larga», agregó.

«Israel podría adoptar una política de prolongar la guerra tanto como sea posible para infligir un daño mayor a Irán», dijo el jefe de la diplomacia turca.

Según Fidan, mientras la guerra continúe, la opción de las negociaciones no parece muy probable y afirmó que Israel da la impresión de que no se detendrá hasta eliminar los objetivos militares e industriales que considera importantes.EFE

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