Turquía lucha contra incendios forestales que se repiten a diario
Ankara, 24 ago (EFE).- Turquía seguía este domingo combatiendo incendios forestales que prenden cada día en distintas provincias del país euroasiático, con nuevos focos reportados durante las últimas 24 horas, informó la prensa local.
Los fuegos que comenzaron el sábado por la tarde en provincias del mar Negro, Anatolia Central y Anatolia Oriental fueron controlados, pero en la provincia occidental de Denizli, las labores de extinción continuaban este domingo con apoyo aéreo y terrestre.
Los incendios declarados el sábado en Ordu y Tokat (mar Negro), Sivas y Kirikkale (Anatolia Central) y Malatya (Anatolia Oriental) se propagaron rápidamente y pudieron ser controlados al anochecer gracias a los bomberos y a vecinos de la zona.
Según el diario Cumhuriyet, un fuego iniciado en terrenos no forestales de Kirikkale se extendió hasta el bosque y ya fue controlado, pero las primeras estimaciones hablan de unas 1.500 hectáreas afectadas.
El incendio de Pamukkale, uno de los principales destinos turísticos del país y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, también seguía activo.
Para combatirlo, las autoridades desplegaron tres aviones, 11 helicópteros, 50 camiones de bomberos, ocho vehículos de intervención rápida, dos máquinas pesadas y 307 efectivos, aunque entrada la noche del sábado aún no se había logrado apagarlo. EFE
