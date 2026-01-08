Turquía ofrecer ayuda militar al Ejército sirio en sus enfrentamientos con grupos kurdos

Ankara, 8 ene (EFE).- El Gobierno turco ha ofrecido este jueves su apoyo al Ejército sirio en sus nuevos enfrentamientos con las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), lideradas por milicias kurdas, en las inmediaciones de la ciudad de Alepo.

«De acuerdo con el principio de ‘Un estado, un Ejército’, nuestro país apoya la lucha de Siria contra organizaciones terroristas, basada en la unidad e integridad territorial del país», indicó el Ministerio de Defensa de Turquía en un comunicado.

En esa nota, el Ministerio adelanta que «si Siria solicita asistencia, Turquía proveerá el apoyo necesario».

«La seguridad de Siria es nuestra seguridad», se indica en ese comunicado.

Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) están dominadas por las milicias kurdosirias YPG, un grupo que Ankara considera vinculado al PKK, la guerrilla kurda activa en Turquía y que está en proceso de disolución y desarme.

Turquía ocupa militarmente una amplia franja de terreno en el norte de Siria con el argumento de protegerse de ataques de grupos kurdos, y exige a las FSD que se desarmen y se integre en el Ejército sirio.

Los combates entre el Ejército sirio y las FSD comenzaron hace tres días, después de que el jefe de las FSD, Mazlum Abdi, se reuniera en Damasco con funcionarios del Gobierno en el marco de las negociaciones de integración de las fuerzas de la alianza kurdosiria en las Fuerzas Armadas sirias.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento, hace más de un año, de Bachar al Asad, pero el proceso sufrió varios reveses.EFE

