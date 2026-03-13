Tusk arremete contra Nawrocki tras su veto a los fondos de defensa europeos

Cracovia (Polonia), 13 mar (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, recriminó este viernes al presidente del país, Karol Nawrocki, su veto a la implementación del programa de defensa SAFE de la Unión Europea y le acusó de falta de patriotismo y sentido común.

En declaraciones a la prensa durante un Consejo de Ministros extraordinario en Varsovia, Tusk afirmó que «el presidente ha perdido la oportunidad de actuar como un patriota» y dijo que, mientras que «la gente en Polonia se pregunta si se trata de una traición, obra de grupos de presión o una falta de sentido común, solo los periódicos rusos celebrarán la decisión del presidente».

El jueves por la noche, Nawrocki anunció en un discurso televisado su veto a la ley que permitiría gestionar los 43.700 millones de euros que la Unión Europea (UE) ha asignado a Polonia como parte de los fondos SAFE, (Acción para la Seguridad de Europa, por sus siglas en inglés), un mecanismo de Bruselas que ofrece préstamos a bajo interés para rearmar a los Estados miembros.

El presidente justificó su veto porque, según él, el programa, que consiste en un préstamo a 45 años, «socava la soberanía, independencia y seguridad económica» del país, y advirtió que además Bruselas podría suspender los fondos «arbitrariamente» mediante un mecanismo de condicionalidad.

Como alternativa a los SAFE, Nawrocki ha presentado al Gobierno un plan llamado «SAFE 0 %, basado en obtener réditos de las reservas nacionales de oro e invertirlos en Defensa, una opción cuyos detalles aún no ha sido concretada por el Gobernador del Banco Central polaco, Adam Glapinski.

Por su parte, el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, calificó la decisión del presidente de «errónea y peligrosa», y aseguró que Nawrocki «ha cometido el peor error de su mandato al romper el consenso de que la seguridad está por encima de la política».

El Gobierno polaco de Tusk presentó a la UE un conjunto de más de 150 proyectos para invertir los SAFE, y estipuló que el 89 % de las inversiones se destinarían a la industria de defensa nacional.

Mientras el Gobierno defiende que los fondos europeos de Defensa, de los que Polonia es el mayor beneficiario de todos los países, es una oportunidad única de modernización, la oposición y el presidente han criticado ese plan por considerar que beneficiaría principalmente a la industria de armamento alemana. EFE

