Tusk crea el programa «Polonia Armada» para eludir el veto al plan SAFE de la UE

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Cracovia (Polonia), 13 mar (EFE).- El Gobierno del primer ministro polaco, Donald Tusk, aprobó este viernes una resolución extraordinaria para crear el programa «Polonia Armada», un mecanismo legal diseñado para acceder a los 43.700 millones de euros del programa SAFE de la Unión Europea (UE) para la defensa tras el veto del presidente del país, Karol Nawrocki.

Su Cancillería confirmó la creación de este programa en un comunicado publicado tras un Consejo de Ministros extraordinario celebrado por el veto presidencial.

El objetivo del programa es sustituir al SAFE, (Acción para la Seguridad de Europa, por sus siglas en inglés), un mecanismo de Bruselas que ofrece préstamos a bajo interés para rearmar a los Estados miembros, con un crédito nacional en lugar de comunitario.

Bajo este esquema, «Polonia Armada» será gestionado por el Banco Nacional de Economía (BGK), una entidad estatal dedicada a la gestión de inversiones en infraestructuras, y el dinero europeo irá directamente al Fondo de Apoyo a las Fuerzas Armadas polaco, para eliminar la necesidad de crear una ley ad hoc, como requería el SAFE.

El jefe de la Oficina del Primer Ministro explicó este viernes en una rueda de prensa en Varsovia que la resolución sustituye al proyecto de ley vetado para modernizar la industria armamentística y recalcó que, aunque se cambie la vía jurídica, «en términos prácticos, será lo mismo» que los fondos SAFE.

Por su parte, Nawrocki, que decidió vetar los SAFE la víspera por considerar que «socavarían la independencia» del país centroeuropeo, advirtió que cualquier intento de contraer deuda externa por medios «ilegales» o por la «puerta trasera» tendrá consecuencias políticas y legales, y amenazó con enviar al Tribunal Constitucional (TC) la resolución adoptada hoy.

El presidente justificó su veto además con el argumento de que Bruselas podría suspender los fondos comunitarios «arbitrariamente» mediante un mecanismo de condicionalidad.

La disputa entre Tusk y Nawrocki se centra en la soberanía financiera: mientras el Gobierno liberal y proeuropeo busca aprovechar el estatus de Polonia como mayor beneficiario del programa SAFE con casi un tercio del total, el presidente, conservador y euroescéptico, ha propuesto una alternativa denominada «SAFE Polaco 0 %», financiada exclusivamente con beneficios del Banco Nacional de Polonia para evitar contraer deuda externa.

La propuesta presidencial fue a su vez rechazada por Tusk, que la calificó de «poco clara».

El mandatario polaco se refirió al gobernador del Banco Central de Polonia, Adam Glapinski, quien la diseñó e impulsó, como a «un mentiroso» con «propuestas huecas y palabras vacías». EFE

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