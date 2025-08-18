Ucrania acude a la reunión con Trump con la meta de concretar las garantías de seguridad

2 minutos

Berlín, 18 ago (EFE).- El Gobierno ucraniano espera de la reunión de este lunes entre los presidentes Volodímir Zelenski y Donald Trump avances en la cuestión de las garantías de seguridad y un acuerdo sobre los parámetros de la cumbre trilateral que está proyectado celebrar con el líder ruso, Vladímir Putin.

«Si hablamos sobre expectativas de esta reunión, son (…) más avances, una idea clara o más clara de los parámetros de futuras garantías de seguridad», declaró el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, durante la presentación de un programa gubernamental en Kiev, según la agencia Ukrinform.

El ministro añadió que se esperan progresos de cara a la agenda y al momento en el que se podría producir un encuentro en formato trilateral con Trump, Zelenski y Putin, «con la participación posible de otros líderes de nuestros aliados».

En respuesta a una pregunta sobre las cesiones territoriales que reclama Moscú, Sibiga destacó que la postura fundamental de Ucrania no ha cambiado.

«Crimea es Ucrania. Ucrania tiene una Constitución -el presidente lo ha reiterado en varias ocasiones- que responde a todas las preguntas sobre esta cuestión», señaló el ministro, aludiendo a la imposibilidad legal de ceder territorios de manera formal.

Además, para Ucrania sería inaceptable que como parte del acuerdo de paz Rusia demandara «restricciones de ningún tipo al Ejército ucraniano o a nuestras capacidades de defensa», afirmó.

Durante el fin de semana, Zelenski había apuntado como prioridades para emprender negociaciones con Rusia la declaración de un alto el fuego en todos los frentes y la devolución de todos los ciudadanos ucranianos cautivos, con las garantías de seguridad como demanda para cerrar un acuerdo.

Trump, por su parte, afirmó este domingo que Zelenski puede acabar la guerra con Rusia «casi de inmediato» si desiste de «recuperar» Crimea y de «entrar en la OTAN». EFE

