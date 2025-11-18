Ucrania afirma que los rusos tratan de rodear Pokrovsk al no ser capaces de tomarlo

1 minuto

Kiev, 18 nov (EFE).- El Ejército ruso está intentando rodear la ciudad de Pokrovsk al no haber sido capaz hasta ahora de superar las defensas ucranianas y tomar ese municipio de la región ucraniana de Donetsk, en cuyo interior se producen combates desde hace semanas, según dijo este martes el 7.º Cuerpo de Asalto del Ejército ucraniano.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, este grupo de las Fuerzas de Defensa de Ucrania que está a cargo de la defensa de Pokrovsk explicó que el número de combates dentro de la ciudad -que antes de la guerra tenía 60.000 habitantes- está incrementándose, lo que habría dado lugar a un aumento también de las bajas rusas.

Aunque no han roto por el momento las defensas ucranianas, las tropas rusas han conseguido infiltrar en Pokrovsk – aprovechando la escasa densidad de las líneas enemigas- a centenares de soldados que presentan batalla una vez dentro del municipio.

Fuentes rusas y ucranianas discrepan sobre cuál de los bandos controla la mayor parte de la ciudad, donde según el comunicado de hoy del 7.º Cuerpo de Asalto ucraniano las fuerzas de Kiev han logrado neutralizar en lo que va de mes a cerca de 400 infiltrados rusos.

Este grupo del Ejército ucraniano también ha informado de un intento frustrado ruso de establecerse en el norte de Pokrovsk. EFE

mg/cph/fpa