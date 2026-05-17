Ucrania ataca a Rusia con 600 drones

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Rusia afirmó este domingo que Kiev bombardeó su territorio con 600 drones que dejaron cuatro muertos, en uno de los ataques ucranianos más masivos desde el inicio del conflicto en febrero de 2022.

Tres días después de mortíferos bombardeos contra la capital ucraniana, a los que Kiev prometió responder, el Ministerio de Defensa ruso indicó que su sistema de defensa antiaérea ha derribado 556 drones entre las 22H00 y las 07H00 locales (entre las 19H00 y las 04H00 GMT). Otros 30 drones han sido neutralizados entre las 07H00 y las 09H00, hora local.

Estas interceptaciones, un nivel muy por encima de las pocas decenas que se registran habitualmente, tuvieron lugar sobre 14 regiones rusas, así como sobre la anexionada Crimea y los mares Negro y de Azov, precisó la misma fuente en la plataforma de mensajería rusa Max.

Moscú y su región se vieron particularmente afectadas. Los ataques dejaron tres muertos en las afueras de Moscú y uno más en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania.

En el resto de la región que rodea la capital, varias viviendas e infraestructuras resultaron dañadas y se reportaron cuatro heridos.

En Moscú, más de 80 drones fueron interceptados y un ataque dejó 12 heridos, «sobre todo obreros» de una obra cercana a una refinería, según el alcalde Serguéi Sobianin.

«La producción de la refinería no se ha visto afectada. Tres edificios residenciales han resultado dañados», señaló.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana afirmó el domingo haber interceptado 279 drones de ataque y señuelos rusos de un total de 287 lanzados durante la noche.

– Tregua –

Ucrania golpea regularmente objetivos en Rusia en represalia por los bombardeos diarios del ejército ruso desde hace más de cuatro años.

Kiev asegura que apunta a sitios militares pero también energéticos, con el fin de reducir la posibilidad de que Moscú financie su ofensiva.

La región de la capital ucraniana suele ser objeto de ataques con drones, pero Moscú, situada a más de 400 kilómetros de la frontera ucraniana, es un blanco mucho menos frecuente.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, consideró el viernes que su país tiene derecho a atacar sitios sensibles en Rusia, en respuesta al ataque mortal que había causado la víspera al menos 24 muertos en Kiev.

«Tenemos motivos para responder apuntando contra la industria petrolera rusa, su producción militar y contra quienes son directamente responsable de los crímenes de guerra cometidos contra Ucrania y los ucranianos», escribió Zelenski en X el viernes.

Ucrania y Rusia reanudaron el lunes por la noche sus bombardeos, cuando expiró una tregua de tres días negociada bajo el auspicio de Estados Unidos con motivo de las conmemoraciones en Rusia del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Las negociaciones, bajo mediación estadounidense, están suspendidas desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada a finales de febrero por bombardeos contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos.

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