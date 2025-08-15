The Swiss voice in the world since 1935

Ucrania ataca una refinería de petróleo en Rusia a horas de la cumbre Putin-Trump

Drones ucranianos alcanzaron la noche del jueves una refinería de petróleo y un bloque de apartamentos en Rusia, causando la muerte de una persona, a pocas horas de la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska.

«La refinería de petróleo de Sizran, en la región rusa de Samara, fue alcanzada», afirmó el Estado Mayor ucraniano en Telegram.

La refinería, situada a más de 800 km de la frontera ucraniana, es presentada por Kiev como «la más importante del sistema Rosneft», una de las principales empresas rusas de extracción, transformación y distribución de petróleo.

Imágenes difundidas en redes sociales el viernes, descritas como procedentes de Sizran pero que la AFP no pudo verificar, muestran grandes columnas de humo elevándose desde complejos industriales en llamas.

Otro ataque con dron ucraniano contra un bloque de apartamentos mató el viernes a una mujer de 45 años en la ciudad rusa de Kursk, según el gobernador de esta región fronteriza con Ucrania.

Desde que Rusia lanzó su ofensiva militar a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, Kiev responde con ataques con drones contra infraestructuras rusas situadas a cientos de kilómetros de su frontera.

Este nuevo ataque se produce a pocas horas de la cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump, prevista para el viernes en el estado estadounidense de Alaska, a la que el dirigente ucraniano Volodimir Zelenski no fue invitado.

En vísperas de este encuentro Ucrania se enfrenta a una presión militar cada vez mayor.

El ejército ruso afirmó que Ucrania lanzó 53 drones en la noche del jueves al viernes, mientras que la Fuerza Aérea ucraniana declaró que Moscú lanzó 97.

