Ucrania avanza en su iniciativa de impulsar las exportaciones de drones y armamento

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Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 3 jul (EFE).- Ucrania ha anunciado un nuevo mecanismo para exportar drones y otras armas innovadoras con el objetivo de generar por un lado más recursos para ampliar la producción y satisfacer las necesidades de sus fuerzas armadas y por otro ayudar a sus aliados a reforzar su propia defensa.

Las normas aprobadas por el Gobierno buscan poner en marcha las exportaciones, que, pese al gran interés internacional en las tecnologías ucranianas, no se habían materializado desde que el presidente Volodímir Zelenski anunció la iniciativa en el otoño de 2025 debido sobre todo a la compleja burocracia.

En virtud del nuevo marco, los fabricantes ucranianos podrán vender armas a países que hayan firmado un acuerdo intergubernamental denominado «Drone Deal» con Ucrania, anunciaron la primera ministra, Yulia Sviridenko, y el titular de Defensa, Mijailo Fédorov.

Equilibrio entre exportaciones y la defensa

«Cada contrato servirá a nuestro principal objetivo: construir una industria de defensa sólida y garantizar más armas para el Ejército ucraniano», afirmó Sviridenko en un mensaje en video.

Explicó que entre el 20 % y el 30 % de los ingresos procedentes de las exportaciones se destinarán a un fondo gubernamental para ampliar la producción militar dentro de Ucrania.

La venta de sistemas que el Gobierno considere esenciales para la defensa nacional seguirá restringida.

Las solicitudes de exportación de los fabricantes serán examinadas en un plazo de 30 días.

Los productores conservarán los derechos de propiedad intelectual sobre sus tecnologías, mientras que cualquier transferencia posterior por parte de los compradores a terceros requerirá la aprobación de Ucrania.

«La tecnología de defensa ucraniana ha demostrado su eficacia en el campo de batalla. Nuestra tarea es crear condiciones para que los fabricantes amplíen su producción, accedan a nuevos mercados y atraigan inversiones, sin comprometer el suministro a las Fuerzas de Defensa», declaró Fédorov.

El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umérov, señaló por su parte que Ucrania ya ha firmado seis «Drone Deals» y que más de 20 países adicionales trabajan actualmente para adherirse a la iniciativa.

Los acuerdos tienen una duración de diez años y abarcan la exportación de producción y tecnologías, así como una cooperación más amplia en materia de defensa.

La industria celebra la medida

El anuncio ha sido bien recibido por representantes del sector ucraniano de defensa, que había criticado a las autoridades por actuar con demasiada lentitud para aprovechar el interés mundial por sus tecnologías probadas en combate.

«Solo a través de las exportaciones podremos convertirnos en arquitectos de la seguridad europea y mundial. Se trata de una cuestión estratégica que determinará el futuro de nuestro país», escribió en Telegram María Berlinska, una figura destacada de la industria de los drones.

Actualmente, más del 50 % de las armas utilizadas por las fuerzas ucranianas se producen en el país a través de cientos de empresas.

Las asociaciones del sector aseguran que la producción podría al menos duplicarse con financiación adicional más allá de los limitados pedidos estatales.

Los ingresos por exportaciones permitirían aumentar la inversión en investigación y desarrollo, mientras que la parte recaudada por el Estado podría contribuir a incrementar las adquisiciones nacionales.

La ventaja de haber sido probados en combate

Los drones ucranianos y los sistemas antidrones se benefician de pruebas continuas en condiciones reales de combate y se actualizan constantemente a partir de la experiencia obtenida en el frente, explicó a EFE Antón, ingeniero de un fabricante de drones con sede en Járkov, en el este del país.

La empresa ucraniana «F-Drones» anunció el viernes la primera venta oficialmente autorizada de 2.000 drones fabricados en Ucrania a Estados Unidos.

Sin embargo, la ventana de oportunidad se está reduciendo, ya que empresas extranjeras invierten cada vez más en tecnologías similares y, en ocasiones, reproducen soluciones desarrolladas en Ucrania, declaró recientemente Anastasia Míshkina, de la asociación Fuerzas Tecnológicas de Ucrania, que agrupa a unos cien fabricantes.

Para asegurar su posición de liderazgo en los mercados mundiales, Ucrania debe ir más allá de la simple venta de armas y compartir activamente su experiencia de combate, subrayó Katerina Mijalko, exdirectora de las Fuerzas Tecnológicas de Ucrania.

Ucrania, según señaló, puede ayudar a sus socios a construir sus propios «ecosistemas de defensa robótica» y adaptarse más rápidamente a la naturaleza cambiante de la guerra.EFE

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