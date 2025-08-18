Ucrania busca aumentar la presión sobre Rusia con ataques de largo alcance

5 minutos

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania). 18 ago (EFE).- Ucrania intensifica sus ataques de largo alcance, cada vez más efectivos, en el interior del territorio ruso mientras busca aumentar la presión sobre Moscú para que frene su invasión.

La noche en que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó a Washington para reunirse con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y mientras drones rusos mataban al menos a 10 civiles en Járkov y Zaporiyia el lunes por la mañana, 23 drones ucranianos de largo alcance fueron interceptados sobre territorio ruso.

Los informes así ya se han vuelto rutinarios, a menudo acompañados de videos de explosiones en instalaciones del sector petrolero y de producción militar rusas.

En los últimos días, se produjeron ataques contra la refinería de petróleo de Syzran, la planta química «Azot» y un barco que transportaba componentes iraníes para los drones kamikaze rusos «Shahed», hundido en el mar Caspio a más de 800 km de Ucrania.

Aunque las capacidades de largo alcance de Ucrania son menos avanzadas que las de Rusia, estos ataques están teniendo consecuencias, dice Oleksi Melnik, analista de seguridad internacional del Centro Razumkov de Kiev.

«Esta estrategia de mil cortes socava gradualmente la economía de Rusia y su capacidad para sostener la guerra», dijo a EFE, sugiriendo que Rusia puede estar incluso más ansiosa por una pausa en los ataques aéreos que Ucrania.

Según el Estado Mayor de Ucrania, los ataques en profundidad, solo en 2025, le han costado a Rusia 74.100 millones de dólares, más del 4% de su PIB. Casi el 40% de estos ataques tuvieron como objetivo sitios ubicados entre 200 y 500 km dentro de Rusia, y uno de cada diez alcanzó más de 1.000 km de la frontera.

Eficiencia de ataques

La dependencia de Ucrania de drones baratos, que cuestan alrededor de 3.000 euros cada uno, debido a la renuencia de los aliados a proporcionar misiles de largo alcance, todavía plantea desafíos, según Frontelligence Insight, un grupo de análisis militar ucraniano.

Para volar distancias más largas, los drones requieren más combustible, lo que reduce su carga explosiva. Los drones más grandes, aunque pueden transportar más, son más lentos y más vulnerables a las defensas aéreas.

Los materiales y la ingeniería avanzados podrían mejorar el rendimiento, pero aumentan los costos y limitan la producción en serie. Incluso los drones de alta gama siguen siendo vulnerables a las defensas aéreas de bajo costo. Sin embargo, Ucrania ha avanzado mucho para superar estas limitaciones, con drones más rápidos y explosivos más potentes.

Los recientes ataques, según afirman los analistas basándose en evidencia fotográfica y satelital, han causado importantes daños en los objetivos atacados.

Apuntando a las defensas aéreas, los ataques de largo alcance de Ucrania se complementan con esfuerzos específicos para destruir las defensas aéreas rusas, particularmente en la Crimea ocupada, dice Oleksandr Kovalenko del Grupo de Resistencia Informativa.

El presidente Zelenski subrayó recientemente la importancia de tales operaciones en conversaciones con Vasil Maliuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania.

La destrucción de sofisticados sistemas de defensa aérea, que son difíciles de reemplazar, seguramente amplificará el impacto de los drones y misiles ucranianos a medida que crece la escala de los ataques, argumenta Kovalenko.

Tales ataques contra territorio ruso no pueden revertir la situación en el campo de batalla, donde Rusia continúa avanzando lentamente en partes de la línea del frente.

Sin embargo, su impacto se siente allí, especialmente después de ataques como el ocurrido contra un almacén de municiones en Toropets el año pasado, en el que se destruyeron 80 mil minas de 120 milímetros almacenadas allí, dijo Maliuk en una entrevista la semana pasada.

Rusia bajo presión

Si bien Ucrania evita atacar aeropuertos civiles, la presencia de sus drones en el cielo ruso provoca cada vez más retrasos en los vuelos comerciales debido a las medidas de seguridad requeridas, lo que perturba la logística dependiente de la aviación de Rusia y aumenta la tensión económica.

La esperanza, señala Oleksi Melnik, analista del Centro Razumkov, es que esto también alimente el descontento social, lo que podría aumentar la presión sobre Rusia para que detenga su agresión.

Para amplificar el impacto de estos ataques, Ucrania está desarrollando misiles, más potentes y rápidos que los drones, algunos de los cuales ya están en producción en serie, según los funcionarios.

El presidente Zelenski destacó que los misiles balísticos de largo alcance pueden convertirse en un elemento disuasorio clave de Ucrania contra una futura agresión rusa.

En junio, anunció el lanzamiento de la producción en serie del misil “Sapsan”, capaz de transportar 480 kilos de explosivos, tras pruebas exitosas.

Sin embargo, la fabricación de estos sistemas es compleja y costosa, especialmente en condiciones de guerra, mientras Rusia es capaz de atacar cualquier instalación ucraniana, advierten analistas. EFE

